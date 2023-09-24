Ученые назвали главные причины бессонницы

Бессонница – одно из самых массовых нарушений в здоровье, с которым сталкиваются современные люди.

В попытках постичь природу бессонницы ученые из Амстердамского свободного университета провели первое в мире исследование с участием более миллиона человек. До этого самым массовым считался проект, в котором приняли участие 700 тысяч человек.

Нидерландские специалисты изучили ДНК 1,3 миллиона человек – ничего подобного до сих пор не выполнялось. В результате этого исследования они обнаружили, что современным людям мешают нормально спать гены. В общей сложности ученые смогли выделить 956 генов, «дирижирующих» бессонницей.

Бессонница – одно из самых массовых нарушений в здоровье, с которым сталкиваются современные люди. По словам исследователей, ею страдают около 30 процентов населения Земли. Генетические предпосылки развития бессонницы, отмечают специалисты, могут делать человека подверженным не только проблемам с нормальным сном, – при этом также могут возникать депрессия, неврозы, тревожность.

Кроме того, оказалось, что бессонница тесно связана с уменьшением продолжительности жизни, а также с ухудшением когнитивных способностей: люди, страдающие бессонницей, хуже воспринимают новую информацию.

Как сообщал Курсор, в современном мире каждый третий человек сталкивается с бессонницей. К счастью, в большинстве случаев она временная и связана с неправильным образом жизни и отсутствием графика, стрессами и так далее.

Если же бессонница мучит вас регулярно — стоит обязательно нанести визит врачу и следовать его рекомендациям. Впрочем, есть несколько уловок, которые могут помочь решить проблему с бессонницей самостоятельно.

Ранее Курсор писал о том, что ученые выяснили, как сон может привести к ожирению и проблемам с метаболизмом. Оказывается, дневной отдых или даже привычка дремать после обеда могут повысить риск быстрого набора веса и нарушить обмен веществ в организме.