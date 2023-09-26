Есть ли связь между долголетием и месяцем рождения - неожиданный ответ ученых

По мнению специалистов, у людей, родившихся в этом месяце, период активного формирования мозга происходит летом.

Специалисты по проблемам старения, смертности и долголетия Чикагского университета (США), провели исследование для установления взаимосвязи между месяцем рождения и продолжительностью жизни человека.

Результаты работы публикует издание ResearchGate. Отмечается, что эксперты провели анализ данных 1574 человек, родившихся в период с 1880 по 1895 годы и проживших около 100 лет.

По данным ученых, большинство долгожителей были рождены с сентября по ноябрь. При этом среди родившихся в марте, мае и июле число долгожителей было меньше на 40%.

Эти данные подтверждают, что пренатальные факторы и условия жизни человека в детстве могут влиять не только на состояние его здоровья, но и на продолжительность жизни.

Так, важным фактором как в раннем детстве, так и еще в период развития плода является питание матери и, как следствие, питание ребенка. В частности, дефицит витаминов и микроэлементов может отрицательно влиять на механизмы репарации ДНК, стабильность клеточных мембран и процессы старения в будущем.

Согласно результатам исследования, наиболее продуктивным месяцем для рождения долгожителей является ноябрь. По мнению специалистов, у людей, родившихся в этом месяце, период активного формирования мозга происходит летом. Учитывая, что именно в это время наблюдается пик употребления свежих овощей и фруктов, можно представить, как много витаминов и микроэлементов получает в этот важный для него период растущий организм.

Как сообщал Курсор, исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что старение можно обнаружить, воздействуя на клетки. Ученые говорят, что их открытие, сделанное на клетках дрожжей, может проложить путь к выяснению того, как притормозить старение людей.