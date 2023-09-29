Ученые назвали напитки, которые сокращают вашу молодость и жизнь

Ученые считают алкогольные напитки самыми опасными, ведь ежегодно они становятся причиной сотни тысяч смертей. Даже в небольших дозах употребление спиртного сокращает жизнь и может стать причиной развития ряда болезней. Ученые настаивают на том, что безопасных доз спиртного не существует.

Об этом пишет Nation.

Алкоголь является токсичным, психоактивным веществом, которое может вызывать зависимость и спровоцировать целый ряд тяжелых болезней. Международное агентство по изучению рака еще несколько десятилетий назад назвало его канцероген группы 1, то есть наивысшего риска, в которую также входят асбест, радиация и табак.

Новое исследование показало, что алкоголь наносит вред организму в любых дозах. И чем больше человек пьет, тем более катастрофические последствия.

Ученые объединили результаты более 100 предыдущих исследований, в которых приняли участие около 5 млн человек. Они пришли к выводу, что регулярное употребление алкоголя, даже в умеренных дозах, резко уменьшает продолжительность жизни.

Результаты показали, что люди, которые выпивали не менее 25 г спирта (приблизительно пару порций напитка), подвергались риску смерти от болезней, связанных с алкоголем. Риск рос, если человек выпивал 45 г.

Также исследователи обнаружили, что женщины страдают от алкоголя больше, чем мужчины. Участницы исследования, употреблявшие бокал спиртного и более в день, имели более высокие риски смерти, чем мужчины, которые выпивали столько же.

Ученые отмечают, что это исследование еще раз подтвердило рекомендацию Всемирной организации здравоохранения, что ни одно количество алкоголя не является безопасным для здоровья.

Ранее «Курсор» информировал, что исследователи назвали сладость, поддерживающую здоровье печени. Ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) обнаружили сладкий продукт, употребление которого положительно сказывается на состоянии печени. Но речь идет только о его темных сортах.