Ученые назвали насекомое с самой короткой продолжительностью жизни

У него нет функционирующего рта и пищеварительной системы.

Мало кто знает, но такие насекомые, как поденки, которые распространены практически по всему земному шару, имеют самую короткую продолжительность жизни.

Об этом пишет Live Science.

По словам исследователя Люка Якобуса, в виде личинок эти насекомые живут около 2 лет, но на последней стадии развития, когда у них появляются крылья, взрослая особь живет в среднем от 5 минут до 24 часов. У поденок нет функционирующего рта и пищеварительной системы, они функционируют за счет ресурсов, которые смогли накопить, когда были в стадии личинки.

Однако, такой короткий период жизни, не мешает насекомым размножаться. Из-за отсутствия пищеварительной системы, у самок внутри содержится большое количество яиц, некоторые могут находиться даже в голове. На последней стадии развития, насекомые могут немного полетать, заняться размножением и отложить яйца.

Ученые считают, что самой короткой продолжительностью жизни отличается вид Dolania americana. Взрослые самцы живут где-то один час, в самки - 5 минут. Но насекомым этого достаточно, чтобы выполнить свою главную функцию. Учитывая, что поденки живут на Земле уже примерно 350 млн лет, значит такая стратегия выживания работает.

"Курсор" писал ранее, что жуки, мотыльки, стрекозы и прочие насекомые сломя голову летят на свет, а порой и вовсе находят там свою погибель. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении альтернативной теории о том, что заставляет насекомых вести себя столь нелогично.

Еще мы писали, что в сети появилось видео, на котором запечатлено странное насекомое, обнаруженное на территории Австралии, и оно моментально стало вирусным.