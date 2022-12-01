Ученые назвали настоящую цель мумификации в Древнем Египте

Сложная техника погребения на самом деле являлась способом превратить мертвого человека в приближенное к богам существо.

Принято считать, что в Древнем Египте тела умерших превращали в мумии, чтобы их сохранить. Однако, по мнению исследователей, эта гипотеза неверна.

Об этом информирует Live Science.

Так, Кэмпбелл Прайс из Манчестерского университета (Великобритания) утверждает, что сложная техника погребения на самом деле являлась способом превратить мертвого человека в приближенное к богам существо и таким образом сделать его «божественным».

По мнению ученого, заблуждение о предназначении мумификации появилось еще в XIX веке.

«Тогда археологи, исследовавшие египетские мумии, ошибочно сделали вывод, что древние египтяне хранили своих мертвецов так же как хранят рыбу. Их аргументы были основаны на том, что для этих процессов использовали одинаковый ингредиент – соль. Ученые тогда предположили, что подобное делают и с телами умерших, но не для того, чтобы их съесть, а чтобы они долго сохранялись», – считает Прайс.

Соленое вещество, используемое в Древнем Египте, отличалось от соли для хранения рыбы. Это вещество известно как натрон, являющийся природным минералом, состоящий из смеси натрия карбоната, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия. Она являлась ключевым ингредиентом во время мумификации. По словам Прайса, натрон даже наносили на изваяния богов в древних храмах.

По его словам, еще одним элементом, ассоциируемым с египетскими мумиями, являются благовония, которые также были подарками для богов.

«Когда в храме использовали благовония, или же во время мумификации, то это делало пространство вокруг божественным. Также, когда благовония наносили на тело умершего, в этот процесс вкладывали тот же смысл. Тело становилось ближе к богам по своей природе. И речь не идет о сохранении мертвеца в первозданном виде», – подчеркнул ученый.

Как сообщал Курсор, всего в двух шагах от гробницы Тутанхамона археологи раскопали пирамиду неизвестной древнеегипетской царицы, тайник с гробами, мумиями и артефактами, и ряд взаимосвязанных туннелей.

Ранее Курсор писал, что обнаруженный в Египте туннель может быть входом в гробницу Клеопатры. Археолог из Университета Санто-Доминго считает, что она, возможно, нашла вход в затерянную гробницу Клеопатры после двух десятилетий поисков в Египте.