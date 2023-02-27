Ученые назвали неожиданный симптом диабета: обратите внимание на волосы

Медицинский эксперт объяснил, как диабет может провоцировать облысение, и как бороться с такой проблемой.

По словам доктора Грега Вида из британского медцентра Harley Street Hair Clinic, существует несколько способов, которыми диабет может привести к выпадению волос, нарушая цикл роста волосяных фолликулов.

Во-первых, диабет может вызвать накопление сахара в крови, что может повредить кровеносные сосуды, которые больше не могут доставлять достаточное количество кислорода к волосяным фолликулам, что может прервать и остановить цикл роста волос. Вместо этого волосяные фолликулы переходят в фазу покоя и выпадения, вместо фазы роста, объясняет он. Другой способили причина — это недостаток выработки инсулина. Этот гормон переносит сахар из кровеносных сосудов к клеткам, которые в нем нуждаются. Без них нарушается формирование новых волосинок.

Предотвратить выпадение волос при диабете возможно, если постоянно контролировать уровень сахара в крови, заниматься спортом и правильно питаться.

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