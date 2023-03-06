Ученые назвали основные признаки наличия сознания у животных

Простые формы восприятия и обработки сенсорной информации не могут быть показателями сознания, однако у ряда видов обнаружены более сложные формы восприятия, например, способность идентифицировать или классифицировать объекты.

Владельцы кошек или собак не сомневаются, что их питомцы обладают самосознанием, но в отношении рыб, червей или даже птиц все далеко не так однозначно. Теперь немецкие исследователи попытались определить, какими качествами должно обладать осознающее себя животное.

Об этом говорится в материале портала Cikavosti.

Ученые постоянно спорят, имеют ли животные самосознание, и если да, то какие виды. Согласно одной точке зрения, сознание – это как включенный свет в комнате: либо включен, либо нет. Согласно другой, его скорее можно сравнить с горящим в камине огнем, и у одних видов едва тлеют угольки, а у других пламя полыхает ярко.

Однако исследователи из Рурского университета (Германия) не согласны ни с одной из этих точек зрения: по их мнению, можно выделить десять аспектов сознания, при этом у одних видов могут быть ярче выражены одни аспекты, у других — другие. Ученые предлагают различать сильные и слабые показатели сознания и относить каждый из них к определенным аспектам, что позволит измерить, насколько субъективный опыт различается между видами и по сравнению с людьми.

Простые формы восприятия и обработки сенсорной информации не могут быть показателями сознания, однако у ряда видов обнаружены более сложные формы восприятия, например, способность идентифицировать или классифицировать объекты, воспринимаемые по разным признакам. Например, попугай мог один и тот же объект охарактеризовать как красный, круглый и металлический, а собаки способны по команде приносить самые разные предметы, которые к тому же хозяин не всегда называет напрямую.

Ранее Курсор сообщал про кошачий язык: ученые рассказали о способе общения с питомцами. Несмотря на то, что кошки имеют репутацию сдержанных, а порой и асоциальных, особенно в сравнении с собаками, это не совсем так.

Также Курсор писал о том, какие животные считаются самыми заядлыми алкоголиками.