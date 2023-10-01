Ученые назвали простые привычки, которые сделают вас активнее и здоровее

Несколько простых правил сделают вашу жизнь наполненной энергией, они также поднимут настроение и укрепят здоровье.

Чувство постоянной усталости является серьезной проблемой и может свидетельствовать о различных заболеваниях или неправильном образе жизни. В данной статье мы рассмотрим ключевые правила, которые помогут восполнить уровень энергии и придать вашей жизни бодрость

Об этом пишет Real Simple.

Энергетический спад может быть обусловлен разными факторами, такими как недостаточный сон, прием определенных лекарств, наличие заболеваний, выгорание, определенные продукты и диета, а также употребление алкоголя.

По мнению врачей, наиболее частыми причинами снижения энергии, которые не связаны с приемом лекарств или наличием хронических заболеваний, являются недостаток сна, неправильное питание и умственное напряжение. Путем коррекции этих факторов можно серьезно повысить уровень энергии в повседневной жизни.

Правильное питание имеет огромное влияние на общее самочувствие и уровень энергии в организме. Эксперты рекомендуют следить за балансом потребления белков, жиров и углеводов, особенно уделяя внимание последним, так как они напрямую влияют на энергетический уровень. Рацион следует обогатить продуктами, богатыми клетчаткой, такими как бобовые, фрукты, овощи, и цельнозерновыми продуктами.

Физическая активность, даже небольшая, оказывает положительное воздействие на общее самочувствие. Регулярные прогулки, зарядка или плавание могут помочь предотвратить до 40 различных хронических заболеваний и способствовать укреплению сердечно-сосудистой системы.

Научитесь справляться со стрессом. Стресс, несмотря на свою роль в механизме выживания, при постоянном воздействии может оказывать негативное воздействие на здоровье и благополучие. Он влияет на сердечную систему, кровяное давление и качество сна. Умение контролировать и снижать стресс является важной частью поддержания высокого уровня энергии. Методы психологической помощи, занятия йогой и минимизация раздражителей могут сыграть важную роль в этом процессе.

Пейте больше воды. Исследования показывают, что это позволит сэкономить калории и поддерживать высокий уровень энергии в течение дня. Дефицит воды может быть одной из причин усталости.

Не пейте много кофе. Этот напиток делает нас бодрыми в краткосрочной перспективе, но увлечение им может привести к обратному результату. Если потреблять больше трех чашек в день на регулярной основе, то это увеличит уровень стресса и кровяное давление. Более того, употребление этого продуктов после двух часов дня, должно привести к нарушениям сна.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.