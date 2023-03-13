Ученые выяснили, сколько лет жизнь потеряло человечество из-за ожирения

Лишний вес вызывает проблемы с сердцем и сосудами, увеличивает нагрузку на кости и повышает риски онкологии.

Ученые подсчитали, насколько ожирение в среднем сокращает жизнь людей в современном мире.

Об этом пишет Cell Metabolism.

По данным ВОЗ, не менее 13% всего взрослого населения планеты страдает ожирением и это существенно сказывается не только на качестве и продолжительности жизни, но еще и наносит экономический ущерб.

Ученые проанализировали не менее 9 тысяч исследований, проведенных в 162 странах мира. Особое внимание было уделено метаболическим заболеваниям: ожирению, гипертонии, диабету второго типа, высокому уровню холестерина и т.д. Наибольшее увеличение тяжести болезней наблюдалось в странах с высокими средними показателями дохода, уровня образования и рождаемости. Впрочем, тяжесть метаболических болезней растет по всему миру, пусть и неоднородно, говорится в сообщении.

Исходя из данных, из-за проблем с лишним весом человечество потеряло суммарно 160 миллионов лет жизни. Ученые убеждены, что необходимо ввести эффективные профилактические и терапевтические стратегии на индивидуальном, общественном и национальном уровнях, учитывающих региональные и социально-экономические данные. Это помогло бы снизить масштабы проблемы и нагрузки на глобальное здравоохранение.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.

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