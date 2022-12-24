Ученые обнаружили, что куколки муравьев производят молоко

Личинки многих муравьев живут в коконе или на определенной стадии развития окукливаются. Теперь новое исследование показывает, что куколки или другие неактивные муравьи выделяют питательную жидкость. Это так называемое муравьиное молоко потребляют как взрослые, так и молодые муравьи.

Об этом сообщает Nature News.

Только что вылупившейся личинке муравья помогают расти и выживать питательные выделения куколки. Если жидкость не потребляется муровайником и спмой куколкой, она имеет свойство накапливаться. По мере ее накопления в куколке начинают размножаться грибки, и куколки погибают в их выделениях.

Для Патриции д’Эторре, этолога Сорбоннского университета Северного Парижа, которая не участвовала в исследовании, очень удивительно, что никто раньше не замечал, так сказать, дара муравьиного молока. Куколки считались бесполезными, потому что они не передвигаются и не едят сами по себе. Но теперь, по словам этолога, выяснилось, что куклы тоже вносят вклад в свое муравьиное сообщество.

Наблюдая за куколками, отделившимися от остальных муравьев, исследователи с удивлением заметили, что на нижних концах тел насекомых появились капли жидкости. Если бы накопилось слишком много жидкости, куклы утонули бы в ней. Когда жидкость удалили, куколки выжили.

Оказалось, что взрослые муравьи пьют жидкость сразу после ее выделения. Они также переносят своих личинок в куколки, чтобы личинки могли, так сказать, напиться молока.

Исследователи проанализировали состав секрета и обнаружили, что он содержит 185 уникальных белков.

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