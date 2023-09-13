Ученые обнаружили экзопланету, на которой есть признаки жизни

Она находится на расстоянии примерно 111 световых лет от Земли.

Исследователи во время изучения экзопланеты под названием K2−18b, выяснили, что на ней есть все условия для жизни. Но пока рано утверждать, что она является пригодной для людей.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

В частности, в атмосфере этой экзопланеты с помощью телескопа Джеймс Уэбб выявили намеки на наличие биологического соединения серы диметилсульфид. На Земле он формируется живыми организмами. Также там ученые обнаружили молекулы углерода, углекислого газа и метана.

"Традиционно поиск жизни на экзопланетах фокусировался в основном на небольших каменистых планетах, но более крупные миры Гикеан значительно лучше подходят для наблюдений за атмосферой", — пояснил астроном из Кембриджского университета Никку Мадхусудхан.

Известно, что K2-18b относится к типу суперземель – планет, чьи размеры находятся в промежутке между массами Земли и Нептуна.

"Курсор" писал ранее, что астрономы в космическом пространстве уже обнаружили большое количество экзопланет и одну из них прозвали "адской", поскольку жара на ней способна расплавить камень, железо и другие породы.