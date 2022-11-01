Ученые обнаружили интересный артефакт, касающийся Вавилонской башни

Доктор Ирвинг Финкель из Британского музея нашёл необычный кирпич, который может быть связан с королем Навуходоносором II.

Об этом сообщает Express.

Многие исследователи Вавилонской башни утверждают, что это явление покрыто многими тайнами. Прежде всего многим ученым непонятно, существовала ли она на самом деле. В Торе утверждается, что башня была построена в Шинаре после большого потопа.

Речь идёт о территории современного Ирака. Проводить исследования в этом регионе крайне сложно из-за его нестабильности. Однако, даже в тяжёлых условиях археологи проводят там раскопки.

В частности, недавно Доктор Ирвинг Финкель из Британского музея нашёл необычный кирпич. Последний в своё время мог заказать король Навуходоносор II. Есть версия, что именно он ответственен за строительство Вавилонской башни.

Известно, что в 586 г. до н.э. он захватил Иерусалим. Там он нашёл самых высококвалифицированных рабочих, которых отвез в Вавилон для строительства башни. Эксперт утверждает, что в Торе есть разделы, которые взяли из собственных записей иудеев. Одновременно с этим некоторые из рассказов могут быть связаны с Вавилоном.

Авторы документального фильма «Секреты раскрыты: Вавилонская башня» утверждают о существовании убедительной подсказки касаемо того, что евреи были свидетелями строительства башни, потому что они были в плену в древние времена. Также сказано, что у кирпича есть все признаки строительного материала тех времен. В частности, в нём обнаружили древнюю смолу, раствор и битум, которые упоминаются в Торе.

На ребре кирпича строчными буквами также написано имя короля Навуходоносора. Это является своего рода печатью одобрения, указывающей на личный заказ для упомянутого здания.

Также «Курсор» сообщал, что ученые открыли совершенно новый способ измерения времени.