Ученые обнаружили на Луне впадины с комфортной для людей температурой

Для исследования ученые использовали данные с космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) и компьютерное моделирование.

Ученые НАСА обнаружили затенённые места на Луне, во впадинах, где температура всегда около 17 градусов Цельсия.

Обычно поверхность Луны нагревается до 130 градусов Цельсия днем и остывает до минус 170 градусов Цельсия ночью.

Впервые впадины были обнаружены в 2009 году

«Лунные впадины — самая интересная особенность лунной поверхности. Зная, что они создают стабильную тепловую среду, мы можем получить представление об этих уникальных местах и перспективах их изучения», — сказал Ноа Петр, исследователь из Центра космических полетов НАСА в Гринбелте.

Используя компьютерное моделирование для анализа теплового режима, ученые исследовали полость глубиной 100 метров и размером с футбольное поле.

Результаты показали, что в постоянно затененных частях впадины температура в течение лунного дня колеблется незначительно, оставаясь на уровне около 17 градусов Цельсия.

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