Ученые обнаружили самое глубокое кораблекрушение в мире

Эсминец ВМС США, затонувший во время Второй мировой войны, был обнаружен почти на 7000 метров ниже уровня моря недалеко от Филиппин, что делает его самым глубоким кораблекрушением в мире из когда-либо обнаруженных.

Исследовательская группа из техасской компании по подводным технологиям Caladan Oceanic и EYOS Expedition обнаружила затонувший корабль во время серии погружений в течение восьми дней в этом месяце. Команда искала два корабля, затонувших во время сражений Второй мировой войны.

22 июня водолазы обнаружили обломки эсминца USS Samuel B Roberts (DE-413), также известного как Sammy B, на глубине около 6895 метров в Филиппинском море.

Корабль был найден разделенным пополам и застрявшим на склоне на морском дне. На снимках, сделанных американской командой, видны рулевая рубка корабля и трехтрубная торпедная установка.

Сэмми Б. погиб во время боя у центрального острова Самар 25 октября 1944 года, в котором ВМС США нанесли поражение японскому флоту, чтобы сломить оккупацию Филиппин, которые в то время были колонией США.

Корабль «яростно сражался, даже несмотря на то, что его полностью превзошли японские линкоры и тяжелые крейсера, с которыми он столкнулся», — сказал Виктор Весково, исследователь, который нашел обломки и ранее совершал экспедиции в самые глубокие точки мира.

«Я думаю, что это помогает завершить историю корабля для семей тех, кто погиб, и тех, кто служил на нем. Я думаю, что когда корабль исчезает в глубинах, и его больше никогда не увидят, у тех, кто связан с кораблем, может возникнуть чувство пустоты».

Ранее самым глубоким затонувшим кораблем, когда-либо идентифицированным и исследованным, был USS ​​Johnston, найденный в прошлом году на глубине 6469 метров.

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