Ученые обнаружили у обезьян понимание экономики

Наши ближайшие биологические родственники, как и мы, способны принимать экономически рациональные решения, но только если ставки недостаточно высоки.

Люди способны принимать экономически рациональные решения — например, при выборе потенциального места работы они охотнее пойдут на собеседование в фирму, предлагающую более высокую зарплату.

Однако бывает, что логика нам отказывает, и заигравшийся человек поставит последнюю купюру в казино, где уже лишился значительной суммы денег, пишет портал charter97.org.

Чтобы понять, обладают ли наши ближайшие родственники — человекообразные обезьяны — подобными способностями, ученые из Университета Невшателя (Швейцария) провели несколько экспериментов с орангутанами и гориллами в зоосаде Базеля. В эксперименте участвовали пять орангутанов и три гориллы в возрасте от четырех до 20 лет. Все они родились в неволе.

В первом эксперименте обезьянам предлагали выбрать одну их двух чашек: в одной («безопасной») угощение было небольшим, но гарантированным, а в другой («рискованной») могла оказаться более солидная награда, но могло и не быть ничего. Оказалось, орангутаны более склонны к риску, чем гориллы, и оба вида чаще выбирали «рискованную» чашку, если были голодны.

Во втором эксперименте животным снова предложили выбор между «безопасной» и «рискованной» наградой, но на этот раз последняя находилась под одной из нескольких чашек. Выбрать можно было лишь одну. На этот раз оба вида обезьян рисковали только в том случае, если знали, что «рискованная» награда намного ценнее «безопасной» (например, конфета против сухарика). Однако и им отказывала сдержанность, если появлялась возможность получить нечто очень ценное — к примеру, горсть конфет.

Таким образом, наши ближайшие биологические родственники, как и мы, способны принимать экономически рациональные решения, но только если ставки недостаточно высоки. Если же возможная награда оказывается чересчур соблазнительной, обезьяны, в точности как заядлый игроман в казино, начинают неоправданно рисковать — и чаще всего остаются вообще без награды.

Ранее Курсор писал о том, что группа экспертов из Университета Глазго и Университета Аалто решили проверить, какие телепередачи предпочитают смотреть обезьяны. Во время экспериментов удалось выяснить, что приматы предпочитают смотреть программы о морских животных.

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