Ученые раскрыли удивительный секрет анатомии панд

В новом исследовании проанализировано развитие так называемого «шестого пальца» у панды.

У панды или бамбукового медведя на передних лапах имеется необычное образование, которое получило название «шестой палец». Это образование представляет собой видоизмененную сесамовидную кость конечности животного. Ученые дали ей название радиальный сесамоид.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время исследования ученые смогли выяснить историю эволюции этого «шестого пальца». Свыше 100 лет специалисты знали, что у панд есть «шестой палец», который облегчает животному удерживать стебли бамбука. Это упрощает процесс питания.

Всем известно, что панды — это настоящие обжоры. Они съедают почти 40 кг бамбука ежедневно, тратя на этот процесс по 14 часов в сутки.

Ученые проанализировали имеющиеся данные и смогли выяснить, когда у животных появился этот «шестой палец». ПО словам специалистов, этот «палец» играл одну изи решающих ролей во время процесса перехода панд от всеядных животных к вегетарианцам.

Все это удалось выяснить благодаря окаменелым останкам давно вымершего родственника панды под названием Ailurarctos, которые были обнаружены в Китае. Возраст этих окаменелостей ученые приблизительно 6-7 млн лет. После изучения останков ученые нашли самое старое свидетельство существования «шестого пальца» на лапах.

Сяомин Ван (Музей естественной истории округа Лос-Анджелес, США) заявил, что «шестой палец» у древних родственников панд был больше, чем у современных бамбуковых медведей. Также есть еще одно отличие — у современных панд имеется крючок на конце необычного образования, позволяющий еще крепче удерживать бамбук.

Дениз Су (Университет штата Аризона) отмечается, что в течение длительного периода времени лапы современных панд эволюционировали и появились более длинные «шестые пальцы».

Ранее Курсор писал, что израильское общество охраны природы запечатлело птицу удивительной красоты. Зеленая птица необычайной красоты стала «моделью» сотрудника Общества охраны природы.

Также Курсор писал, что ученые рассказали, зачем кошки царапают мебель.

Еще напомним, что американские специалисты предупредили, что акулы начали подплывать к людям максимально близко.