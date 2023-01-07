Ученые обновили «систему цвета» океана

Это потому, что эти области изобилуют одноклеточными растениями, называемыми фитопланктоном, которые содержат хлорофилл и отражают зеленый цвет в солнечном свете. Несмотря на крошечный размер, фитопланктон в совокупности поглощает почти столько же углекислого газа, сколько все деревья и наземные растения на Земле. Они оказывают огромное влияние на наш климат, и ученые изучают это влияние, измеряя цвет океана с помощью спутников и морских датчиков.

Об этом говорится в заявлении Национального института стандартов и технологий, сообщает Phys.org.

Чтобы гарантировать точность спутниковых измерений, ученые в США и многих других странах полагаются на датчик цвета океана, называемый морским оптическим буем (Marine Optical Buoy, MOBY). Теперь Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), Морские лаборатории Moss Landing Marine Laboratories (MLML), Университет Майами и Национальный институт стандартов и технологий (NIST) совместно работают над обновлением датчика, известного как MOBY-Refresh. это позволит более точно и точно измерять цвета или длины волн солнечного света.

«MOBY измеряет, сколько света в диапазоне длин волн рассеивается из воды в одном месте в Тихом океане. Спутниковые датчики цвета океана наблюдают за океанами, включая сайт MOBY. Затем данные MOBY передаются в спутниковые команды, которые используют данные для настройки калибровки спутниковых датчиков, тем самым повышая точность продуктов глобальных данных, таких как концентрация хлорофилла», — говорит исследователь NIST Кэрол Джонсон.

MOBY состоит из двух основных буев: оптического буя, который измеряет и регистрирует свет, и швартовного буя, который удерживает оптический буй на месте.

Оптический буй имеет центральную мачту, которая выдвигается под воду. Мачта имеет три шестоподобных плеча, каждое из которых оснащено оптическими волокнами, собирающими свет. Коллекторы оптического волокна обнаруживают свет на глубине 1 м, 5 м и 9 м. В нижней части центральной мачты находятся спектрографы, которые измеряют свет как функцию длины волны на каждой из трех глубин.

MOBY расположен в 20 км от побережья Ланаи, Гавайи, потому что это место предлагает оптимальные атмосферные и водные условия для калибровки спутниковых датчиков цвета океана. Океанская вода здесь типична для остальных океанов мира, поскольку она прозрачна и имеет низкий уровень хлорофилла. Атмосфера также чистая с небольшим количеством облаков, что обеспечивает полезность измерений в глобальном масштабе.

«Жизненный цикл оптического буя составляет около четырех месяцев, и есть две полные системы. Та, что находится в воде, восстанавливается в том же круизе, когда разворачивается новая. Тот, что находится в воде, собирает данные, а восстановленный восстанавливается для следующей операции», — сказал Джонсон. «Тот, что находится в воде, собирает данные, а восстановленный восстанавливается для следующей операции», — сказала она.

MOBY работает с 1997 года и в настоящее время осуществляет 74-е развертывание оптического буя.

Параллельно с MOBY-Refresh команда разрабатывает аналогичные инструменты под названием MarONet, которые будут использоваться в предстоящей спутниковой миссии НАСА под названием PACE (Планктон, аэрозоль, облако, экосистема океана). Приборная конструкция оптической системы будет такой же, как у Refresh, но будет иметь более портативный буй.

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Напомним, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления. Они считают, что в будущем человечеству придется приложить много усилий для эпидемиологического надзора за самыми опасными с точки зрения биологического разнообразия тропическими регионами.