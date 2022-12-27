Ученые объяснили, как слоны влияют на жизнь общества

Животные помогли пояснить, почему многие ценности часто упускаются из виду при принятии решений.

Ученые университетов Англии и Южной Африки доказали, что «стратегии сохранения» часто имеют узкую направленность и тенденцию отдавать приоритет определенным натуральным ценностям, таким как экономические или экологические, над моральными.

Об этом сообщается на сайте Университета Портсмута.

Так, по словам исследователей, на примере слонов можно наблюдать превалирование финансовых выгод, включая экотуризм, трофейную охоту, источник слоновой кости или рабочей силы, над экологическим, культурным и духовным вкладом животных.

Авторы исследования утверждают, что неполное понимание систем ценностей всех заинтересованных сторон, участвующих в сохранении, включая местное население, приводит к социальному неравенству и конфликтам. При этом «общий подход к ценностям может повлиять на успех стратегии сохранения».

«Возьмем, к примеру, торговлю слоновой костью. Международная торговля слоновой костью является незаконной, но многие страны юга Африки хотят возобновить торговлю, что приводит к разногласиям на африканском континенте. Если вы будете меньше сосредотачиваться на потенциальной экономической ценности слоновой кости и обратитесь к другим способам, которыми слоны могут поддерживать сообщества, это может изменить правила игры», — говорят ученые.

Исследователи также отмечают, что в меньшем масштабе можно применить эту гипотезу. Так, «слушая тех, кто живет в этих районах, можно получить четкое представление о том, как решения повлияют на человеческую жизнь, и выработать пути решения любых вопросов».

Как сообщал Курсор, в индийском городе Корба стадо слонов напало на местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Предполагается, что 44 слона напали на фермера, который пас скот, чтобы отомстить за убийство своего детеныша. После этого случая, крупные животные еще два дня «бушевали» на посадках и уничтожили почти девять гектаров.

Курсор писал ранее, что в Южной Африке взбешенный слон напал на автомобиль со студентами, которые отправились на сафари.

Еще мы писали, что агрессивный слон напал на 34-летнего жителя Зимбабве, который пытался спастись от животного и прыгнул в реку, где встретил крокодила. Он был близок к гибели, но сделал все ради выживания.