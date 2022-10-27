Месть за убийство детеныша: в Индии стадо слонов затоптало мужчину

На ферме местные власти обнаружили тело слоненка, которое было захоронено и прикрыто листвой.

В индийском городе Корба стадо слонов напало на местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Об этом сообщает Newsweek.

Предполагается, что 44 слона напали на фермера, который пас скот, чтобы отомстить за убийство своего детеныша. После этого случая, крупные животные еще два дня «бушевали» на посадках и уничтожили почти девять гектаров.

Местные власти нашли тело годовалого слоненка, похороненного и прикрытого листвой. Имел ли владелец фермы прямое отношение к убийству животного установить не получилось.

Основатель благотворительного фонда по спасению азиатских слонов Дункан МакНэйр отметил, что такое нападение стада однозначно обозначало месть. Животные искали находившихся рядом людей, чтобы совершить карательное действие.

По его словам, эти животные очень умны и обладают хорошей памятью. А этот инцидент указывает и на тот факт, что у слонов развит инстинкт защиты молодого поколения.

«Курсор» писал ранее, что в Южной Африке взбешенный слон напал на автомобиль со студентами, которые отправились на сафари.

Еще мы писали, что агрессивный слон напал на 34-летнего жителя Зимбабве, который пытался спастись от животного и прыгнул в реку, где встретил крокодила. Он был близок к гибели, но сделал все ради выживания.