Ученые объяснили, почему людям тяжело заснуть

Исследования показали главные факторы, которые провоцируют бессонницу.

Непрерывность сна является распространенной проблемой. Заснуть кажется таким естественным, однако часто сталкиваемся с трудностями, которые не позволяют нам спать ночью.

Об этом сообщает "Real Simple".

"Я обычно говорю, что сон - это жизнь. В это время клетки нашего тела восстанавливаются. Отдых является лечебным и необходимым для здоровья нашего тела, разума и духа", - отмечает Лаури Лидли, президент и преподаватель клинического сна в Аризонском Центре сна.

Причины, по которым вы испытываете проблемы со сном ночью:

Стресс. Поток мыслей о невыполненных задачах, работе, проблемах в личной жизни не позволяет нам расслабиться и заснуть. Чтобы избежать этого, Лидли предлагает заняться делами, которые помогут снять стресс. Попробуйте помолиться, заняться медитацией, выполнять упражнения на глубокое дыхание, принять расслабляющую ванну или слушать успокаивающую музыку.

Использование телефона перед сном. Электронные устройства, излучающие свет и шум, могут нарушить расслабление мозга перед сном. Они нарушают естественный цикл сна, отвлекая внимание и неверно сигнализируя о бодрствовании.

Неправильный режим сна. Чтобы избежать проблем с бессонницей, попробуйте установить регулярный режим сна. Он является самым эффективным способом обеспечить качественный сон и легкость засыпания.

Употребление алкоголя перед сном. Хотя употребление алкоголя может вызывать сонливость, это не гарантирует спокойный сон. Фактически, вы можете просыпаться несколько раз в течение ночи и чувствовать себя плохо утром, поскольку ваш организм не сможет полностью восстановиться.

Кофеин. Потребление кофеина может вызвать нервозность, особенно если потреблять его ближе к ночи. Кофеин задерживается в организме на несколько часов поэтому если вы выпьете его перед сном, шансы на засыпание значительно снижаются.

Переедание. Врач Моника Мэй отмечает, что употребление пищи перед сном может быть вредным, поскольку в это время желудок начинает переваривать пищу, а не отдыхать, что может воздействовать на качество сна.

До этого ученые определили минимальное необходимое количество часов сна.