Медики рассказали, какой напиток улучшает здоровье зимой

Содержащиеся в кофе с молоком полифенолы способны уменьшить окислительный стресс в организме, который и приводит к воспалению.

Ученые выяснили, что употребление кофе с молоком способно повышать иммунитет. Этот напиток обладает значительными противовоспалительными свойствами.

Об этом пишет UAportal.

Исследование ученых из Копенгагенского университета, опубликованное в журнале Food Chemistry, показало, что благодаря сочетанию антиоксидантов и белков кофе с молоком помогает усилить противовоспалительные свойства иммунных клеток.

Отмечается, что, когда вирусы или бактерии попадают в организм, иммунная система сразу реагирует и приводит в действие химические вещества и лейкоциты. Эта реакция называется воспалительным процессом.

Содержащиеся в кофе с молоком полифенолы способны уменьшить окислительный стресс в организме, который и приводит к воспалению. И когда они сочетаются с аминокислотами, то становятся вдвое эффективнее.

Благодаря эксперименту ученых было установлено, что иммунные клетки, обрабатываемые аминокислотами и полифенолами, работают быстрее и лучше, чем обработанные только полифенолами.

Ученые объяснили, что полифенолы связываются с белками в продуктах животного происхождения и молоке. Потому они решили обратить внимание на кофе с молоком. Ведь кофейные зерна богаты полифенолами, а молоко белками.

Профессор кафедры пищевых наук Копенгагенского университета Марианна Лунд отметила, что реакция между белками и полифенолами также происходит в некоторых кофейных напитках с молоком.

Курсор писал ранее, что кофе обладает потрясающим вкусом и дает необходимый заряд энергии перед рабочим днем. Напиток также помогает ускорить метаболизм и сжигать жир, улучшает когнитивное здоровье и, возможно, помогает вам жить дольше. Однако кофе натощак с самого утра может оказать не лучший эффект на ваше здоровье.

Еще мы писали, что ученые из Гетеборгского университета более 20 лет изучали влияние кофе на здоровье. За это время они также выяснили, как правильно готовить этот напиток и как категорически нельзя.