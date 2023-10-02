Исследователи считают, что климатический кризис достиг беспрецедентного уровня и это несет опасность для людей.

В течение десятилетий ученые настойчиво призывали к сокращению выбросов парниковых газов для предотвращения климатического кризиса. Однако, кажется, что он уже наступил.

Как пишет "SciTechDaily", в 2023 году наша планета столкнулась с экстремальными тепловыми волнами, невероятной жарой как на суше, так и в океанах, а также масштабными лесными пожарами. Многие ученые предполагают, что это только начало, и Земля, возможно, перешла в период "глобального кипения".

Климатический кризис достигает абсолютных экстремумов, поскольку глобальные температуры достигают рекордных значений. Июль 2023 года внес свой вклад, став самым жарким и тревожным месяцем за всю историю наблюдений. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал текущую ситуацию "катастрофой для всей планеты". Ученые также предполагают, что Земля уже перешла из эпохи "глобального потепления" в эпоху "глобального кипения".

Подтверждение этим тревожным прогнозам были получены благодаря исследованиям команды профессора Цинсян Ли из Школы атмосферных наук Университета Сунь Ятсена. Они использовали глобальный набор данных о средних температурах Китая 2.0 (CMST 2.0).

В ходе этого исследования команда профессора Ли проанализировала данные CMST 2.0 и установила, что первое полугодие 2023 года заняло третье место по жаре за всю историю наблюдений, всего немного уступив самому жаркому 2016 году и второму месту, занятому 2020 годом. Также данные свидетельствуют, что средние температуры поверхности океанов по всему миру резко выросли в апреле, в то время как температуры воздуха на суше достигли своего максимума в июне. Все это привело к тому, что май стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений среди глобальных средних температур на поверхности Земли.

Результаты исследования также подтверждают, что глобальные температуры на поверхности планеты продолжат расти во второй половине 2023 года. Ученые предсказывают, что рост температур будут способствовать несколько факторов, включая Эль-Ниньо и масштабные лесные пожары.

Согласно профессору Ли, ввиду текущей динамики, краткосрочный прогноз Эль-Ниньо, доминирующего в Тихом океане, и высокой активности Атлантического многодесятилетнего колебания (АМО), влияющего на глобальные средние температуры, 2023 год, скорее всего, установит новый рекорд как самый жаркий в истории наблюдений. И ученые беспокоятся, что это тенденция сохранится и в последующие годы. Короче говоря, мы можем ожидать еще более интенсивных тепловых волн и высоких температур в 2024 году.

Катастрофические последствия глобального потепления становятся все более очевидными, и усилия по снижению выбросов парниковых газов становятся наиболее актуальными. Сохранение экосистемы планеты и обеспечение будущего поколения становятся вопросами первостепенной важности.

Ученые и экологические организации призывают к действиям на глобальном уровне, включая пересмотр промышленных практик, переход к возобновляемой энергетике и уменьшение зависимости от ископаемых топлив. От индивидуальных усилий в сокращении потребления энергии и аккуратном отношении к природным ресурсам также будет зависеть будущее нашей планеты.

Еще ученые предупредили о мощном извержении на Солнце, которое может достичь Земли.