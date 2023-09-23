Ученые предупредили о мощном извержении на Солнце, которое может достичь Земли

Исследователи рассказали, чем это грозит человечеству.

На Солнце произошла мощная вспышка. Его часть излучения может достигнуть Земли.

Об сообщает "The Watchers".

Так, мощная солнечная вспышка класса M8,2 вспыхнула с радиоизлучением типа II с расчетной скоростью 1054 км/с. Выбросы такого типа обычно указывают на то, что был выброс корональной массы.

Хотя расположение этого региона не способствует извержению, направленному на Землю, вполне возможно, что часть его движется все же в нашу сторону.

В ближайшие дни из этой области возможны новые направленные на Землю вспышки и выбросы корональной массы.

Ранее ученые выяснили, через сколько лет погибнет Солнце и какие будут последствия. По данным исследователей, через примерно 5 миллиардов лет, когда Солнце истощит свои ядерные запасы и потеряет способность противостоять своей гравитации, оно достигнет конечной стадии своего существования. Процесс гибели Солнца вызывает интерес как у обычных людей, так и у ученых, которые задаются вопросом, превратится ли наше светило в черную дыру.