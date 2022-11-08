Ученые описали переживания людей, пребывающих на грани смерти

Международная группа ученых, включая сотрудников Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета, исследовала переживания людей, находящихся на грани смерти.

Об этом сообщает Medical Xpress.

Отмечается, что авторы исследования опросили 567 людей, перенесших остановку сердца и последующую сердечно-легочную реанимацию (СЦР). Добровольцы поделились своими осознанными переживаниями на грани жизни и смерти.

Специалисты отметили, что впечатления отличались от галлюцинаций и снов, вызванных СЛР. Испытуемые рассказали, что чувствовали отделение сознания от тела, наблюдали за событиями со стороны без боли и мучений, а также оценивали свою жизнь, действия, намерения и мысли по отношению к другим людям.

Кроме того, участников впервые протестовали на скрытую активность мозга. Оказалось, что у них наблюдались всплески активности, включая гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны с продолжительностью до часа после СЦР. Некоторые из этих импульсов возникают, когда люди находятся в сознании и выполняют сложные психические функции: мышление, восстановление памяти и осознанное восприятие.

«Результаты свидетельствуют о том, что, находясь на грани смерти или комы, люди переживают уникальный внутренний сознательный опыт. Выявление измеримых электрических сигналов повышенной активности мозга вместе с аналогичными историями о воспоминаниях о смерти предполагает, что человеческое чувство самосознания, как и другие биологические функции организма, возможно, не всегда полностью прекращаются во время смерти», — отмечает издание.

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