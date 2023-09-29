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Ученые определили, когда нужно ложиться спать, чтобы поддержать здоровье сердца

20:20, Сегодня
Интересные факты
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Фото: pixabay.com
Правильный режим сна поможет избежать множества проблем со здоровьем.

Сон играет важную роль в поддержании нашего здоровья, и не только длительность сна, но и время, когда мы идем спать, оказывает влияние на наше общее благополучие.

Об этом пишет ВВС.

Медики напоминают, что для здоровья рекомендуется спать не менее 7–8 часов в сутки. Однако не менее важным является и выбор времени для отхода ко сну. Ученые из Университета Эксетера провели исследование, которое выявило оптимальное время для сна и его положительное воздействие на здоровье.

Исследователи проанализировали данные 88 тысяч добровольцев, чей возраст варьировался от 43 до 79 лет. Их вывод основывается на том, что засыпание между 22:00 и 23:00 часами имеет благотворное воздействие на состояние сердца.

По словам исследователей, функционирование нашего организма зависит от суточных биологических ритмов. Чтобы не нарушать эти ритмы, рекомендуется ложиться спать не ранее 22:00 и не позже 23:00 часов. Они также подчеркнули, что люди, которые засыпают поздно, увеличивают свой риск заболеть инфарктом или инсультом на 25%. Эти результаты подчеркивают важность ухода ко сну в определенное время для поддержания сердечно-сосудистого здоровья.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.

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