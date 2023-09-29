Ученые определили, когда нужно ложиться спать, чтобы поддержать здоровье сердца

Исследователи проанализировали данные 88 тысяч добровольцев, чей возраст варьировался от 43 до 79 лет. Их вывод основывается на том, что засыпание между 22:00 и 23:00 часами имеет благотворное воздействие на состояние сердца.

По словам исследователей, функционирование нашего организма зависит от суточных биологических ритмов. Чтобы не нарушать эти ритмы, рекомендуется ложиться спать не ранее 22:00 и не позже 23:00 часов. Они также подчеркнули, что люди, которые засыпают поздно, увеличивают свой риск заболеть инфарктом или инсультом на 25%. Эти результаты подчеркивают важность ухода ко сну в определенное время для поддержания сердечно-сосудистого здоровья.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.