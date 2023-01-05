Ученые определили, сколько людей в мире злоупотребляют алкоголем

По их словам, характер негативного воздействия алкоголя на молодежь и пожилых отличается.

Алкоголь в больших количествах губительно воздействует на организм и может привести к развитию многих серьезных заболеваний. И как оказалось, злоупотребляет такими напитками около 1,34 миллиарда человек на планете.

Такие данные представили ученые из международного проекта «Глобальное бремя болезни» (GBD).

Исследователи проанализировали риск употребления спиртных напитков в отношении 22 последствий для здоровья, включая травмы, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Информацию собрали в 2020 году коллеги из 205 стран-участниц ООН.

По словам ученых, большая часть из людей, которые пьют алкоголь в больших количествах — это молодежь (59 процентов) в возрасте от 15 до 39 лет, из них около 76,6 процентов — мужчины.

При этом, характер негативного воздействия алкоголя отличается в различном возрасте. Для молодых людей и подростков опасны любые дозы спиртного, а вот самочувствие пожилых людей иногда улучшалось от небольших количеств алкоголя.

«Курсор» писал ранее, что а ближайшее время станет возможно решить проблему быстрого очищения крови от избыточного содержания алкоголя с помощью недорогого компактного устройства.

Еще мы писали, что некоторые лекарства нельзя употреблять вместе с алкогольными напитками, это может критично сказаться на здоровье.