Ученые ответили на извечный вопрос, что появилось раньше: курица или яйцо

Умы многих исследователей долгие десятилетия изматывал вопрос, что же все-таки появилось раньше, курица или яйцо.

Об этом сообщает Live Science.

По словам ученых, теперь они могут уверенно ответить на этот вопрос, но их ответ будет зависеть от того, о каком типе яйца вы спрашиваете.

Яйца в принципе точно появились раньше. Но если говорить именно о домашних курах, то дело обстоит абсолютно иначе. В этом случае все-таки первой была курица, а затем появилось яйцо.

Кажется, что все просто — курицы появляются из яиц, а яйца появляются из куриц. Дело в том, что яйцеклетка – это женская половая клетка внутри живого организма. И появление внешних яиц в твердой оболочке полностью изменило эволюционную историю позвоночных животных.

Ученый Коэн Стейн из Королевского бельгийского института естественных наук рассказал, что появление внешних яиц стало важнейшей стадией эволюции. То, что древние животные начали откладывать яйца на суше, позволило им постепенно удаляться от воды и начинать свою новую историю.

Если же говорить о птицах, к которым также принадлежат домашние куры, то их останки обнаружены в окаменелостях возрастом от 165 до 150 млн лет. А первые яйца в скорлупе появились еще примерно 325 млн лет назад.

По словам ученых, самые известные древние яйца откладывали динозавры. В любом случае яйца динозавров по своей структуре очень напоминают яйца современных птиц, а потому являются ранним прообразом современных яиц.

Итак, уже точно ученые выяснили, что яйца появились раньше куриц. Но если говорить именно о первом курином яйце, то сразу дело принимает иной оборот. Тут ученые выяснили, что обычные домашние куры, скорее всего, произошли от джунглевых кур – птиц, которые обитали в джунглях Юго-Восточной Азии. Они не были домашними изначально, люди приручили их только в период где-то между 1650 г. до н.э. и 1250 г. до н.э.

В определенный период времени одомашнивания кур, последний предок современных куриц отложил яйцо, которое содержало эмбрион с достаточным количеством генетических различий, чтобы отличать его от родительского вида. То есть этот зародыш развивался не в яйце обычной курицы, а только когда он превратился во взрослую птицу, то появилось новое потомство и настоящие яйца домашних кур. Таким образом, можно сказать, что изначально была курица, а только потом появилось яйцо.

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