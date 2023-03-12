Ученые планируют изучать подводные цивилизации оригинальным методом

По словам исследователей, это «одна из последних серьезных задач для археологии».

Университет Брэдфорда провел исследование, которое может дать ключ к изучению подводных цивилизаций путем поиска аномалий в магнитных полях.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Ученые полагают, что магнитные поля могут указывать на наличие археологических объектов. То есть, для их обнаружения не нужно проводить разведочные подводные раскопки. Магнитометрию раньше использовали наземные археологи, но этот метод не был востребован для изучения подводных ландшафтов.

Новаторская техника может быть применена в Доггерленде – условное название затопленного массива суши под тем, что сейчас является Северным морем, когда-то соединявшим Великобританию с континентальной Европой. Ландшафт Доггерленда состоит из пологих холмов, болот, лесистых долин и болот в периоды позднего палеолита и мезолита.

Небольшие группы охотников-собирателей воспользовались богатой мигрирующей дикой природой Доггерленда. На это указывает то, что кости и инструменты древних животных достали на поверхность рыболовные траулеры, работающие в Северном море. Со временем этот район затопило из-за повышения уровня моря после последнего ледникового периода примерно с 6500 по 6200 год до нашей эры.

Ученые считают, что небольшие изменения в магнитном поле могут указывать на изменения в ландшафте. К примеру, на участки торфообразования и отложений, или на места, где произошла эрозия. Изучаемая область раньше находилась над уровнем моря, а потому есть шансы, что новый метод исследований может обнаружить доказательства деятельности охотников-собирателей.

По мнению академического руководителя проекта профессора Винса Гаффни, анализ подводных ландшафтов под Северным морем – «одна из последних серьезных задач для археологии».

Также «Курсор» сообщал, как древнее надгробие спасло миллионы жизней.