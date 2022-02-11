Ученые заметили за гигантскими акулами необычное поведение

Гигантские акулы — вторые по величине рыбы после китовых акул. С помощью своей огромной пасти и жаберных щелей они отфильтровывают крошечные организмы, составляющие океанский зоопланктон.

Ученые из Королевского университета в Белфасте решили отследить поведение четырех гигантских акул. Рыб снабдили датчиками, чтобы выяснить, где они проводят зимовку, отслеживать глубину, на которой они плавают, температуру воды и местонахождения.

Руководил исследованием Профессор биологии Пол Менсинк. Предполагалось, что акулы приплывают в прибережные воды Ирландии летом, так как там можно найти большое количество пищи. Зимой же они отправляются на юг, так как температура воды становится слишком низкой.

Однако лишь две из четырех белых акул решили уплыть этой зимой. Две рыбы уплыли к берегам Африки, но не для того, чтобы наслаждаться теплой водой. Они отправились на большую глубину, где температура воды довольно низкая.

Что же касается акул, который остались, то они не меняли глубину, на которой плавали. Ученые пока не могут объяснить такое поведение со стороны рыб.

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