Не рискуйте жизнью: израильтян предупредили об опасности акул в Хадере

Израильтян из-за нашествия акул просят не купаться и не погружаться в воду в Средиземном море в районе электростанции «Огни Рабина» в Хадере.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

В Управлении природы и парков просят горожан и аквалангистов не рисковать своей жизнью, потому что встреча с морским хищником может быть неожиданной и опасной. В начале холодного сезона акулы приплывают к электростанции и греются в теплых водах. И остаются они недалеко от берегов до апреля.

Плюс ко всему, в районе электростанций может быть сильное течение, которое может унести человека далеко в море.

Представители Управления напомнили, что акулы находятся под угрозой исчезновения и являются охраняемой природной ценностью, которой нельзя причинять вред. К электростанциям подплывает два вида морских хищников — серо-голубые (песочные или средиземноморские серые) и темная (белоперая). К берегам они подплывают стаями по 10-20 особей.

«Курсор» писал ранее, что возле побережья американской Калифорнии двое гребцов на досках встретились с акулой, которая разделила их, словно собираясь напасть.

Еще мы писали, что на пляже Ашдода обычные рыбаки обнаружили в сетях рыболовецкого судна двух акул редкого исчезающего вида. После двухчасовых попыток спасения обе акулы находятся в безопасности.