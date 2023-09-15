Ученые показали необычное место, которое служит домом для многих акул

Ученые из Австралии в рамках нового исследования неожиданно обнаружили интересное место, в котором живут кошачьи акулы.
Об этом сообщает The New York Times.
Исследователи заметили, что из вытащенной из глубоких вод у побережья Западной Австралии губки торчит маленький хвост акулы. Изучив находку, они установили, что в губке живет не одна, а до 30 таких животных.
Это первый в истории подтвержденный случай того, что губки служат для акул своего рода убежищем. Любопытно, что это поведение зафиксировано не только среди нескольких кошачьих акул.
Так, ученые провели наблюдения и пришли к выводу, что 57 акул разного возраста и пола укрываются в двух видах губок. Почему же эти крошечные существа так любят этот губчатый дом?
Source: John Pogonoski / Helen O’Neill pic.twitter.com/M3d8P7rvnE
— Osip Agr (@AgrOsip7903) September 14, 2023
Отмечается, что ряд других акул откладывают яйца в губках. Есть версия, что кошачья акула пользуется ими как безопасными яслями для своего потомства.
Специалист по рыбам Хелен О'Нил утверждает, что акулы могут есть потенциальных губок-вредителей внутри. Таким образом они служат "охранниками" для хозяев-губок, которые "предоставляют" им жилище. Но чтобы подтвердить этот вывод есть необходимость в дополнительных исследованиях.
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