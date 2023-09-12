В мире стремительно распространяются опаснейшие животные и растения - ученые забили тревогу

Исследователи объяснили, чем это опасно для людей.

Распространение инвазионных видов растений и животных по всему миру происходит со "значительной скоростью". Это не только угрожает экосистемам, в которые приходят эти чужеродные виды, но также может вызывать вред для здоровья и жизни людей.

Об этом пишет "Independent".

Ученые оценивают экономические потери от инвазии инородных видов на сумму не менее 423 миллиардов долларов ежегодно. Этот показатель увеличивается вчетверо каждое десятилетие начиная с 1970 года. Однако специалисты полагают, что это только "верхушка айсберга" - то есть только малая доля реальных последствий.

Чужеродные виды, такие как животные, растения и другие организмы, которые были индуцированы человеком в экосистемы, может быть как умышленно, так и случайно, классифицируются как инвазионные виды. Но не все они становятся опасными для местного биоразнообразия.

На данный момент ученым удалось зарегистрировать около 37 000 инородных видов, из которых 3500 стали настоящими инвазионными видами. Они распространены на всех континентах планеты, включая Антарктиду, и являются одной из главных причин утраты биоразнообразия.

Самым распространенным инвазионным видом в мире считается водяной гиацинт. За ним следуют черная крыса и насекомое, известное как "солнышко-арлекин".

Некоторым видам требуется несколько лет, чтобы стать проблемой после проникновения на новую территорию. Профессор Хелен Рой из Британского центра экологии и гидрологии, участвовавшая в исследовании этой проблемы, подчеркивает необходимость раннего обнаружения и быстрой реакции на вновь прибывающие виды для защиты экосистем.

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