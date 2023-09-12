В Украине зайцы устроили забавную драку, попавшую на видео

По словам лесников, такое чаще всего происходит в "брачный период".

В лесах Черновицкой области (Украина) на запись видеокамеры попала драка двух зайцев, которые забавно стояли на задних лапках.

Об этом сообщили в Подольском лесном офисе ГП "Леса Украины".

Фотоловушка на Буковине зафиксировала момент конфликта животных, которые на лесной лужайке стали на задние лапки и стали избиваьб друг друга.

По словам лесников, такое чаще всего происходит в "брачный период", когда самцы дерутся за самок.

"Обычно такое явление можно увидеть в сезон заячьих свадеб. Самцы бурно сражаются друг с другом за самок. В пылу любовных страстей они встают на задние лапы и самозабвенно бьют друг друга передними лапами до тех пор, пока кто-то из них не уступит ", – сказано в сообщении.

Брачный период у зайцев может отличаться в зависимости от их вида. Некоторые виды способны размножаться в любое время года, а другие – лишь весной и летом.

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