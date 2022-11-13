Ученые показали самый древний подводный город в мире

Остров Павлопетри, расположенный у побережья Лаконии на юге Пелопоннеса, является старейшим древнегреческим городом, который когда-нибудь археологи находили под водой.
Об этом сообщает Greek Reporter.
Отмечается, что после тщательного изучения археологи пришли к выводу, что здесь появились первые поселения в 2800 году до н. э. На это указали разные артефакты. В основном они принадлежат к бронзовому веку.
Также ученые выяснили, что на этом месте произошла серия из трех катастрофических землетрясений. Они произошли в 1000 году до н. э. Возможно, именно из-за них город очутился под водой. Известно, что до катастроф Павлопетри процветал, будучи важным портовым городом.
«Благодаря природе уникальная достопримечательность осталась неприкосновенной. Поэтому она чрезвычайно ценна для археологов», — говорится в материале.
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