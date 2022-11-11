Ученые показали уникальную акулу, светящуюся в темноте

Это стало первым случаем, когда исследователи заметили биолюминесценцию у такого большого вида животных.

Морские биологи из Бельгии и Новой Зеландии нашли три вида светящихся в темноте глубоководных акул.

Об этом сообщает The Guardian.

Соавтор исследования и биолог из Католического университета Лувена в Бельгии Жером Маллефет рассказал, что кайтфиновые акулы являются для него «одним из Святых Граалей». Исследователь мечтал о том, что когда-то найдет это гигантское биолюминесцентное существо.

Ученые находились на борту рыболовного исследовательского судна в 1,5 тысячах километров от Новой Зеландии. Они воспользовались траловой сеткой коммерческого масштаба для изучения видов, которые обитают на глубине около 800 метров в сумеречной зоне океана.

В рамках прошлых исследований в этой местности неоднократно ловили кайтфиновых акул, но Маллефет стал первым, кто смог аккуратно перевести акул в затемненное помещение. Для этого он приглушил свет и увидел, как живые акулы мерцают сине-зеленым светом.

Отметим, что биолюминесценция является распространенным явлением среди мелких морских обитателей. Однако, новое открытие является уникальным, потому что специалисты впервые его обнаружили у такого большого вида, как черная акула.

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