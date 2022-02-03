Ученые предположили, что умирающие звезды могут порождать новые планеты

Международная группа астрономов под руководством исследователей из Левенского католического университета обнаружила, что умирая, некоторые типы звезд могут образовывать планеты.

На данный момент считается, что большинство планет в системе появляется только после рождения звезд. Известно, что Солнце начало гореть 4,6 миллиарда лет назад, а в течение следующего миллиона лет материя вокруг светила сгустилась и возник протопланетный диск — среда, из которой зародились все планеты солнечной системы.



Об этом сообщает научное издание «Astronomy & Astrophysics».

Однако согласно новым данным, полученным в результате недавнего исследования, стало известно, что некоторые планеты могут появляться возле двойных звезд, одна из которых умирает. В этом случае гравитационное притяжение второй звезды заставляет вещество, выбрасываемое умирающей звездой, формировать плоский вращающийся диск, который напоминает протопланетные диски.

Ученые показали, что диски, окружающие так называемые эволюционировавшие двойные звезды, нередко демонстрируют признаки формирования планет.

В ходе наблюдений они рассмотрели 85 двойных звездных систем и на инфракрасных изображениях десяти из них были обнаружены указанные явления

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Европе создадут фонд инвестиций в космические стартапы.

Космическая ветвь активно развивается практически во всем цивилизованном мире. Но развитие невозможно без инвестиций и в Европе решили об этом позаботиться.

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