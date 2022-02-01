На Солнце зарегистрировали очень длинную вспышку, способную вызвать сбои в радиосвязи

Ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса М1.1. Несмотря на среднюю силу, вспышка длилась почти четыре часа, в результате в космос было выброшено большое количество плазмы.

Вспышка произошла 30 января. Вспышки класса М считаются средними по силе и способны вызвать кратковременные сбои в радиосвязи в полярных регионах Земли.

Об этом сообщает научное издание «Spaceweather».

Вспышка длилась более четырех часов, что позволило ученым отнести ее к классу LDE (Long Duration Event). Они отличаются от кратковременных тем, что демонстрируют крупную или сложную структуру источника излучения в мягком рентгеновском диапазоне и постепенное падение интенсивности жесткого рентгеновского излучения.

Sunspot region 2936 produced an M1.1 solar flare which peaked at 23:32 UTC. LASCO shows a slow asymmetrical full halo coronal mass ejection leaving the Sun. The bulk is heading north-east but we do expect this cloud to impact Earth in a few days. More info later. pic.twitter.com/WqMIWHNUAY — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) January 30, 2022

Ожидается, что выброшенный материал достигнет Земли завтра, 2 февраля. Планету накроет магнитная буря класса G2, средняя.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что телескоп Hubble сфотографировал одну из самых странных галактик во Вселенной.

Ученые при помощи телескопа Hubble смогли обнаружить удивительную галактику, которую уже успели назвать «Чудак». Ее исследование поможет понять, как именно формировались галактики в ранней Вселенной.

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