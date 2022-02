На Солнце зарегистрировали очень длинную вспышку, способную вызвать сбои в радиосвязи

Вспышка произошла 30 января. Вспышки класса М считаются средними по силе и способны вызвать кратковременные сбои в радиосвязи в полярных регионах Земли.

Об этом сообщает научное издание «Spaceweather».

Вспышка длилась более четырех часов, что позволило ученым отнести ее к классу LDE (Long Duration Event). Они отличаются от кратковременных тем, что демонстрируют крупную или сложную структуру источника излучения в мягком рентгеновском диапазоне и постепенное падение интенсивности жесткого рентгеновского излучения.

Sunspot region 2936 produced an M1.1 solar flare which peaked at 23:32 UTC. LASCO shows a slow asymmetrical full halo coronal mass ejection leaving the Sun. The bulk is heading north-east but we do expect this cloud to impact Earth in a few days. More info later. pic.twitter.com/WqMIWHNUAY

— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) January 30, 2022