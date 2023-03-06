Ученые предупредили: диета может серьезно повлиять на психическое состояние

Женщины, которые прибегли к диете в раннем возрасте, сталкивались с повышенным риском расстройства питания и алкоголизма.

Увлечение диетами может серьезно повлиять на психику. Медики установили, что женщины, которые прибегли к диете в раннем возрасте, сталкивались с повышенным риском расстройства питания и алкоголизма.

Об этом пишет HealthyStyle.info.

Исследование ученых из Университета Флориды затронуло 1340 добровольцев. Опыты показали, что женщины прибегали к диете для похудения из-за мощного социального давления, которое испытывали на себе. Связь социального давления и похудения не зависела от возраста дамы.

Оказалось, что некоторые женщины с малых лет начинали соблюдать диету. Большая часть добровольцев сели на диету в 25-26 лет.

Автор исследования профессор Памела Кил утверждает, что при ранних экспериментах с диетами проблемы появляются даже через 10 лет после окончания колледжа, негативный эффект диеты долгоиграющий.

Пресекая такие отклонения, можно избежать развития в дальнейшем проблем с едой, алкоголем, набором веса. Эксперты советуют делать ставку на физическую активность и правильное питание (обилие фруктов и овощей), начиная здоровый образ жизни с начальной школы.

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