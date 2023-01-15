Ученые предупредили о появлении опасных суперкомаров

В странах Азии и Африки обнаружена серия мутаций, которые сделали некоторых из насекомых практически невосприимчивыми к популярным химическим веществам.

С учетом опасной эволюции комаров они становятся устойчивыми к инсектицидам в некоторых частях Азии. По мнению ученых, необходимы новые способы борьбы с ними.

Об этом сообщает портал Dailysabah.

Отмечается, что органы здравоохранения обычно затуманивают места, кишащие комарами, облаками инсектицида, и резистентность уже давно вызывает беспокойство, но масштаб проблемы не был ясен.

Японский ученый Синдзи Касаи и его команда исследовали комаров из нескольких стран Азии и Ганы. Они обнаружили серию мутаций, которые сделали некоторых из них практически невосприимчивыми к популярным химическим веществам на основе пиретроидов, таких как перметрин.

«В Камбодже более 90% комаров Aedes aegypti имеют комбинацию мутаций, которая приводит к очень высокому уровню устойчивости», — сказал Касаи.

Он обнаружил, что некоторые штаммы комаров обладают 1000-кратной устойчивостью по сравнению со 100-кратной устойчивостью, которая наблюдалась ранее. Это означает, что уровни инсектицидов, которые обычно убивают почти 100% комаров, убивают лишь около 7% насекомых. Даже доза в 10 раз сильнее убила всего 30% сверхустойчивых комаров.

По словам ученого, лихорадка денге могут вызвать геморрагическую лихорадку и заражают от 100 до 400 миллионов человек в год, хотя по данным Всемирной организации здравоохранения, более 80% случаев протекают в легкой форме или бессимптомно.

Было разработано несколько вакцин против недуга, и исследователи также использовали бактерии, стерилизующие комаров для борьбы с вирусом. Но ни один из вариантов еще не близок к искоренению лихорадки денге, а комары Aedes aegypti переносят другие заболевания, в частности вирус Зика и желтую лихорадку.

Как сообщал Курсор, ученые создали ГМО-комаров, которые уничтожают малярию.

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