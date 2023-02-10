Ученые придумали, как «охладить» Землю

Наука и общественность озабочены проблемой глобального потепления на нашей планете, и вопрос ее решения остается открытым.

Группа ученых из Университета Юты создала целый ряд моделей искусственного охлаждения Земли с помощью рукотворных облаков космической пыли.

Об этом пишет портал ScienceDaily.

Отмечается, что пыль в достаточных объемах способна рассеивать свет Солнца и уменьшить объем падающей на Землю энергии, что даст человечеству отсрочку для решения проблемы глобального потепления.

Ученые подчеркивают, что они не владеют вопросами добычи и доставки пыли в требуемом объеме в нужную точку космического пространства для создания рукотворного пылевого экрана. Они только рассматривают наиболее выгодную стратегию для возможного решения и его осуществимость в принципе.

Расчеты показали, что доставка 10 млн тонн пыли в точку Лагранжа L 1 ослабит падающий на Землю солнечный свет на 1,8 %. Это будет эквивалентно примерно шести дням в году без Солнца. При этом эффект такого действия будет временным, поскольку солнечный ветер и даже силы гравитации развеют пылевое облако в течение считанных дней. Нахождение пылевого щита относительно гравитационно-устойчивой точки Лагранжа L 1 не сильно поможет для его удержания в стабильном состоянии.

Доставка 10 млн тонн пыли на платформу в точку L1 для дальнейшего распыления будет очень дорогой затеей. Поэтому ученые разработали и проверили другую модель, согласно которой выбросы пыли производятся с Луны. Это значительно снизит затраты на создание пылевого щита, поскольку потребность в специальной платформе отпадет, запасы пыли всегда под рукой, а дальность доставки значительно меньше, чем если это делать с Земли.

«Мы не являемся экспертами в сфере изменения климата или ракетной техники, необходимой для перемещения массы из одного места в другое. Мы просто исследуем разные виды пыли на разных орбитах, чтобы понять, насколько эффективным этот подход может быть. Мы не хотим упустить возможность изменить ситуацию для решения столь важной проблемы», — говорят авторы работы.

Как сообщал Курсор, специалисты NASA показали, что уровень Мирового океана растет быстрее, чем ожидалось, и что, по всей видимости, в ближайшие десятилетия он поднимется как минимум на 90 сантиметров.

Если же эта тенденция – ввиду глобального потепления – продолжится, в будущем Земля может остаться в принципе без постоянных льдов.

Также Курсор информировал о том, что в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру.