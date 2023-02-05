Ученые придумали умный подгузник, связанный с телефоном мамы

У каждой мамы есть свой собственный способ определить потребности ребенка, в частности, когда нужно ли менять подгузник.

Об этом сообщает Daily Mail.

Недавняя разработка ученых как раз связана с усовершенствованием самого подгузника, который теперь умеет отправлять оповещения на мамин смартфон.

«Умный подгузник» имеет встроенный датчик, который сигнализирует, когда он намокнет. Устройство представляет собой бумагу, предварительно обработанную солевым раствором, и имеет контур печатной платы.

Печатная плата обводится карандашом, перенося графит на поверхность, а затем к устройству прикрепляется крошечная литиевая батарея.

Когда ребенку нужно сменить подгузник, бумага намокает, графит вступает в реакцию с жидкостью и хлоридом натрия. Электроны запускают датчик, который затем отправляет сообщение на телефон.

Технология может даже указать, насколько влажный подгузник, сообщив родителям, если его нужно срочно сменить.

Ученые из университета Пенсильвании встроили четыре датчика между абсорбирующими слоями подгузника, чтобы создать подгузник, способный определять влажность.

Ведущий автор доктор Хуанью Ченг, отец двоих маленьких детей, сказал: «Это приложение было создано на основе личного опыта. Не существует простого способа узнать, насколько мокрым является подгузник».

«Датчик может предоставлять данные в краткосрочной перспективе, чтобы предупредить о смене подгузника, а также в долгосрочной перспективе, чтобы показать закономерности, которые могут информировать родителей об общем состоянии здоровья их ребенка».

Исследователи заявили, что такие датчики можно также использовать в больницах и домах престарелых или даже для прогнозирования серьезных проблем со здоровьем, таких как остановка сердца и пневмония.

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