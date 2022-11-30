Ученые выяснили интересный факт о мумификации людей в Древнем Египте

Новое открытие опровергает теорию, которой учили на протяжении всей истории по всему миру.

По словам английских египтологов, людей в Древнем Египте мумифицировали, чтобы обеспечить более ясный путь к божественным силам, а не для сохранения их тел.

Исследователи из Манчестерского музея в Манчестерском университете Великобритании пролили свет на исторические заблуждения в своей новой выставке «Золотые мумии Египта», которая должна состояться в начале 2023 года. Эти эксперты развенчали теорию викторианской эпохи о том, что люди, которые были мумифицированные в Древнем Египте были сосредоточены на сохранении своих тел.

Кэмпбелл Прайс, куратор музейных экспозиций Египта и Судана, опроверг давнее мнение о том, что люди, погребенные в мумифицированном виде в Древнем Египте, надеялись принести свои тела с собой в загробную жизнь. Вместо этого эти исследователи обнаружили, что материалы и внешний вид саркофага, как внутри, так и снаружи, служили более конкретной цели, чем считалось ранее.

Историки веками считали, что людей мумифицировали для сохранения тела на основе использования соли в процессе сохранения. Поскольку в древние времена рыбу консервировали с помощью соли, исследователи пришли к выводу, что соль в процессе захоронения предполагает тот же процесс. Это подпитывало заблуждение, которое сопровождало всю историю.

Древний Египет использовал соленое вещество, которое отличалось от самой соли. Они использовали натрон, природный минерал (смесь карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия). Это вещество было обнаружено в избытке на руслах реки Нил и оказалось жизненно важной частью мумификации. Эти люди были мумифицированы, чтобы помочь им соединиться с высшими силами. Они часто делали подношения богам при жизни, поэтому подношения с благовониями для загробной жизни ничем не отличались.

«Мы также знаем, что натрон использовался в храмовых ритуалах и наносился на статуи богов. Он использовался для очищения», — сказал Прайс и добавил, что точно также благовония играли важную роль в молитвенных ритуалах как за живых, так и за мертвых.

«Посмотрите на ладан и смирну — они есть в христианской истории об Иисусе и были дарами трех волхвов. В истории древнего Египта мы обнаружили, что они также были подходящим подарком для бога», сказал Прайс.

При раскопках египетских гробниц археологи находили благовония как захороненные вместе с телами, так и на поверхности каждого саркофага. Сообщается, что благовония использовались в качестве подношений богам.

«Даже слово для обозначения благовоний в древнем Египте было «сенетджер» и буквально означало «делать божественным», — добавил он.

Мумии были помещены в саркофаг, который был богато украшен, чтобы изобразить подобие человека, похороненного внутри. Хотя раньше считалось, что это было сделано для художественных целей, теперь исследователи полагают, что их украшения предназначались для того, чтобы помочь умершим быть узнаваемыми на пути к загробной жизни.

Вера в то, что мумии были созданы для сохранения тел, следовала убеждению викторианской эпохи о том, что нуждающиеся тела необходимо сохранить, чтобы они были полноценными в загробной жизни. Это была медицинская навязчивая идея той эпохи, которая побудила исследователей придерживаться единственного решения, почему древние египтяне сохраняли человеческие останки именно так.

«Золотые мумии Египта» будут выставлены в Манчестерском музее с 18 февраля 2023 года. Музей также опубликовал книгу с тем же названием, написанным Прайсом для сопровождения предстоящей выставки.

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