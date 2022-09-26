Ученые рассказали, в чем секрет массивной древней керамики, найденной в ОАЭ

Археологи из Музея исламской цивилизации Шарджи все еще размышляют о конкретном использовании артефакта.

Древний кувшин, относящийся к железному веку, полностью озадачил археологов и любителей древнего мира.

Почему? Он настолько велик, что эти эксперты не могут точно определить, как он пролез в дверь, поэтому они выдвинули гипотезу об уникальной возможности.

Возможно ли, что здание, в котором находился этот массивный кувшин, могло быть построено вокруг этого куска глиняной посуды? По словам археологов из Музея исламской цивилизации Шарджи, это кажется наиболее вероятным вариантом.

Другая вероятная возможность заключалась в том, что этот массивный керамический предмет был создан внутри здания, где он провел свои дни в древние времена.

В любом случае, говорят археологи, он определенно был слишком большим, чтобы его могли внести через дверь.

Первоначально кувшин был разбит на несколько фрагментов, и с тех пор он был реконструирован в Археологическом музее Шарджи. Его высота составляет чуть более пяти футов, а ширина — примерно столько же.

Хотя археологи из Музея исламской цивилизации Шарджи все еще размышляют о конкретном использовании этого артефакта, они считают, что он дает ключ к разгадке торговли благовониями в древнем мире, а точнее между южной Аравией и Персией. Когда этот кувшин был создан, в этом регионе велась активная торговля благовониями, от которой зависел регион.

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