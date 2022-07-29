Ученые рассчитали вероятность смерти от упавшего космического мусора

Вероятность того, что кто-то погибнет от падающего с неба космического мусора, может показаться до смешного ничтожной.

Однако, учитывая, что люди запускают в космос все больше спутников, ракет и зондов, нужно ли начинать более серьезно относиться к такому риску?

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, оценило вероятность причинения ущерба или смерти от падающих частей ракеты в течение следующих десяти лет.

Каждую минуту каждого дня на нас обрушивается дождь из космоса — опасность, о которой мы почти не подозреваем. Микроскопические частицы астероидов и комет пролетают сквозь атмосферу и незаметно оседают на поверхности Земли, ежегодно образуя около 40 000 тонн пыли. Хотя для нас это не проблема, такой мусор может нанести ущерб космическим кораблям.

В новом исследовании изучалось неконтролируемое прибытие искусственного космического мусора, такого как отработанные ступени ракеты, связанного с запуском ракет и спутников. Ученые, используя математическое моделирование наклонов и орбит частей ракеты в космосе и плотности населения под ними, спутниковые данные за последние 30 лет, оценили места, где приземляются обломки ракет и другой космический мусор, когда они падают обратно на Землю. Они выяснили, что существует небольшой, но значительный риск повторного падения деталей в следующем десятилетии. Но это скорее произойдет над южными широтами, чем над северными.

Фактически, исследование подсчитало, что ракетные тела примерно в три раза чаще приземляются на широтах Джакарты в Индонезии, Дакки в Бангладеш или Лагоса в Нигерии, чем Нью-Йорк в США, Пекин в Китае или москва в рф.

Авторы также рассчитали «ожидаемые потери» — риск для жизни людей — в течение следующего десятилетия в результате неконтролируемых падений ракет. Предполагая, что каждый повторный вход в атмосферу разбрасывает смертоносные обломки на площади в 10 кв.м., выяснилось, что в среднем существует 10% вероятность одного или нескольких жертв в течение следующего десятилетия.

На сегодняшний день вероятность того, что обломки спутников и ракет могут причинить вред поверхности Земли (или воздушному движению в атмосфере), считается незначительной. Большинство исследований такого космического мусора сосредоточено на риске, создаваемом на орбите неработающими спутниками, которые могут препятствовать безопасной эксплуатации функционирующих спутников. Неиспользованное топливо и аккумуляторы также приводят к взрывам на орбите, из-за чего также образуются дополнительные отходы.

На сегодняшний день существует ряд технологий, которые позволяют полностью контролировать повторное попадание мусора в атмосферу, но их реализация требует больших затрат. Выбор орбиты для спутника также может снизить вероятность образования мусора. Неработающий спутник можно запрограммировать на переход на низкую околоземную орбиту, где он сгорит.

Мировые агентства серьезно относятся к рискам. Европейское космическое агентство планирует миссию по захвату и удалению космического мусора с помощью четырехрукого робота. В 2010 году ООН через свое Управление по вопросам космического пространства выпустила набор Руководящих указаний по предупреждению образования космического мусора, которые были обновлены в 2018 году.

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