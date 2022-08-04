Ученые расшифровали еще один древний язык

Благодаря группе европейских ученых во главе с французским археологом Франсуа Дессе, экспертам наконец-то удалось расшифровать одну из великих тайн: эламитское линейное письмо, малоизвестную систему письма, которая использовалась на территории Ирана.

Благодаря этому открытию ученые могут пролить свет на малоизвестное общество, которое процветало между древней Месопотамией и долиной Инда на заре цивилизации и граничило с шумерами.

Чтобы расшифровать чтение символов, составляющих эламитское линейное письмо, эксперты использовали недавно изученные надписи из набора древних серебряных ваз.

«Это одно из главных археологических открытий последних десятилетий. Оно основано на идентификации и фонетическом чтении имен царей», — сказал археолог Массимо Видали из университета Падуи.

Трудная работа по переводу отдельных текстов продолжается. Отчасти проблема заключается в том, что эламитский язык, на котором говорят в регионе уже более 3 тысяч лет, не имеет известных родственников, что затрудняет определение того, какие звуки могут обозначать символы.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из Тель-Авивского университета изобрели наклейку, которая определяет, лжет ли человек. По их словам, их умная наклейка, содержащая электроды, которые могут контролировать и измерять активность мышц и нервов, достигла непревзойденного уровня успеха в 73 процента, хотя и в небольшой тестовой группе из 40 человек. (Двое были исключены за то, что «никогда не лгали»).

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