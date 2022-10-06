Ученые рассказали, чем опасна встреча с инопланетянами для человечества

Даже если инопланетяне не будут настроены враждебно, то сам факт контакта с внеземной цивилизацией может привести к конфликтам на Земле.

Исследователи всего мира сейчас занимаются поиском сигнала от представителей внеземного разума. И возможно, человечеству удастся в будущем установить контакт с инопланетянами. Но не приведет ли это к опасным последствиям?

Об этом сообщает ScienceAlert.

Ученые из Университета штата Пенсильвания полагают, что существуют реальные риски для человечества от подобного контакта. Во-первых, сам факт существования внеземной цивилизации может вызвать волну возмущения среди верующих в Бога людей. Это может привести к значительным потрясениям и даже к религиозным войнам.

Но главным риском ученые считают то, что страна, которая первая установит контакт с инопланетянами может монополизировать все полученные от них знания. Даже если изначально и будет происходить некоторый обмен информацией между разными странами, то как показал опыт Второй мировой войны (авторы приводят в пример поведение союзников по антигитлеровской коалиции, которые после войны стали врагами), со временем все может измениться. В результате могут вспыхнуть конфликты за обладание новыми технологическими разработками, что может перерасти в мировую войну.

Но ученые из Университета штата Пенсильвания опубликовали свою статью, в которой они не согласны с выводами, сделанными их коллегами. Ученые считают, что очень маловероятно, что только одна из стран сможет установить контакт с потенциальными инопланетянами. А если даже это и произойдет, то у этой страны не получится монополизировать полученные новые знания.

Ученые полагают, что современное научное сообщество настолько взаимосвязано, что подобный сценарий развития событий имеет очень низкую долю вероятности. Даже если в дело вмешаются политики.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Китая, возможно, смогли принять первый сигнал от инопланетян.