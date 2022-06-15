Ученые из Китая, возможно, смогли принять первый сигнал от инопланетян

Учены отметили, что необходимо провести ряд дополнительных исследований, чтобы точно понять, что же это был за сигнал.

По словам ученых из Китайской академии наук, им удалось обнаружить подозрительные сигналы, которые могла послать внеземная цивилизация. Они добавили, что нужно все тщательно проверить.

Об этом сообщает Futurism.

Китайские ученые, занимающиеся поиском инопланетян, использовали самый большой в мире радиотелескоп FAST. Они смогли обнаружить необычные сигналы, когда проводили изучение данных этого телескопа, полученных за 2019 год.

По словам Чжана Тунцзе из Китайской академии наук, вероятность того, что был обнаружен настоящий сигнал от внеземной цивилизации, очень высока. Однако это может оказаться и обычной радиопомехой или чем-либо еще. Также необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть обнаруженный радиосигнал от инопланетян.

Но не все ученые разделяют оптимизм китайских коллег. Западные ученые считают, что необходимо провести экспертную оценку этих необычных сигналов. Кроме этого, у обнаруженных необычных сигналов может быть более простое объяснение.

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