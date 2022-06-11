Ученые рассказали, как люди ледникового периода создавали себе «мультики»

Недавнее исследование британских археологов предполагает, что семьи ледникового периода, возможно, сидели, сбившись в кучу, после ужина перед мерцающим «экраном» как для тепла, так и для развлечения задолго до появления Netflix и Disney+.

Используя современные технологии для анализа 15 000-летних известняковых плакеток — своего рода «портативного искусства», вырезанного в камне с достаточно плоской поверхностью, чтобы можно было гравировать, — исследователи обнаружили, что их геометрические формы и изображения животных, людей и элементов окружающей среды, такие как как реки, удивительным образом преобразовывались в мерцающие анимированные сцены, казалось бы, движущиеся по поверхности камня, когда их помещали на определенном расстоянии и в определенном порядке рядом с виртуальным светом костра.

Как сообщается в журнале PLOS One, основываясь на признаках воздействия огня, исследователи из Йоркского университета предположили, что эти каменные плакетки были помещены рядом с огнем или очагом.

Напомним, что названа неожиданная польза воды с лимоном. Вода с лимоном может стать настоящим лекарством. Лимонная вода способствует разрушению кальциевых камней в организме — кислота связывается с кальцием и выводит его из почек.