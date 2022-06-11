Ученые рассказали, как люди ледникового периода создавали себе «мультики»

23:02, Вчера
Интересные факты
Археология фото
Фото: depositphotos.com

Британские исследователи заявили, что древние гравюры животных на плоских поверхностях камней, известные как плакетки, казались движущимися под воздействием мерцающего пламени очага.

Недавнее исследование британских археологов предполагает, что семьи ледникового периода, возможно, сидели, сбившись в кучу, после ужина перед мерцающим «экраном» как для тепла, так и для развлечения задолго до появления Netflix и Disney+.

Используя современные технологии для анализа 15 000-летних известняковых плакеток — своего рода «портативного искусства», вырезанного в камне с достаточно плоской поверхностью, чтобы можно было гравировать, — исследователи обнаружили, что их геометрические формы и изображения животных, людей и элементов окружающей среды, такие как как реки, удивительным образом преобразовывались в мерцающие анимированные сцены, казалось бы, движущиеся по поверхности камня, когда их помещали на определенном расстоянии и в определенном порядке рядом с виртуальным светом костра.

Как сообщается в журнале PLOS One, основываясь на признаках воздействия огня, исследователи из Йоркского университета предположили, что эти каменные плакетки были помещены рядом с огнем или очагом.

Напомним, что названа неожиданная польза воды с лимоном. Вода с лимоном может стать настоящим лекарством. Лимонная вода способствует разрушению кальциевых камней в организме — кислота связывается с кальцием и выводит его из почек.

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Автор материала:
Ирен Давид
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