Ученые выяснили, почему некоторые обезболивающие хуже действуют на девушек

Ученые из университета Дюкена выяснили, что многие девушки испытывают постоянные гормональные колебания, в отличие от мужчин, что и влияет на эффективность обезболивающих.

Мужской и женский организм отличаются друг от друга, особенно на гормональном уровне. Хотя мужчины и женщины могут испытывать одинаковый уровень боли, разные основные биологические процессы означают, что одно и то же лечение может не сработать для обоих.

Недавние исследования показали, что некоторые обезболивающие средства помогают уменьшить боль у мужчин в большей степени, чем у женщин.

«У мужчин и женщин есть различия в болевых сигналах в головном и спинном мозге», — говорит Мира Кирпекар.

В отличие от мужчин, женщины испытывают постоянные гормональные колебания на протяжении всей жизни, что влияет на их болевую чувствительность.

Было доказано, что боль в периферической нервной системе (гиперчувствительность) зависит от связи между нейронами и иммунной/воспалительной реакцией.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.

Напомним, мы сообщали, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы. Витамины, которые содержатся в натуральных продуктах, способны поддержать правильную и стабильную работу щитовидки.

Кроме того, названа неожиданная польза воды с лимоном. Вода с лимоном может стать настоящим лекарством. Лимонная вода способствует разрушению кальциевых камней в организме — кислота связывается с кальцием и выводит его из почек.