Ученые рассказали, как минимизировать вред от сидячей работы

Многие люди проводят треть своей жизни в сидячем положении и это не проходит бесследно для здоровья, потому что такой вид работы является причиной многих заболеваний. А чтобы минимизировать риск их появления, ученые рекомендуют использовать простой метод.

Об этом пишет NBC News.

Результаты нового исследования показали, что короткие перерывы, даже по 5 минут каждые полчаса, положительно влияли на организм человека, в частности снижали в крови уровень сахара и кровяное давление, по сравнению с теми, кто постоянно сидел.

Ведущий автор исследования Кит Диас отметил, что мышцы ног служат важными регуляторами уровня сахара в крови, а если их не использовать, но все будет работать неправильно. А когда дело доходит до кровяного давления, то движение помогает улучшить кровообращение.

То есть, во время работы человеку желательно каждые полчаса делать перерыв и 5 минут ходить. Это не только положительно скажется на состоянии здоровья, но и улучшит настроение.

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